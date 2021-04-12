Роналду заістерив після особистого фіаско проти Дженоа – викинута футболка лише вершина айсберга гніву Кріштіану
Після матчу 30-го туру італійської Серії А форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду не стримував негативних емоцій.
Зірковий португалець продемонстрував свій темний бік після фінального свистка в Турині, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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Спочатку роздратований Роналду знову викинув футболку на газон після прохання болбоя віддати сувенір і накликав на себе гнів фанатів. Далі "дісталося" роздягальні Ювентуса. Нападник на вході вдарив стіну й шафку, а потім прийняв душ і мовчки покинув домашню арену "Старої синьйори". Місцева преса пов'язує емоційний вибух Роналду з переосмисленням свого майбутнього. Форвард нібито прагне розпочати наступний сезон за межами Італії.
До слова, попри безгольовий матч із генуезцями, Кріштіану Роналду продовжив впевнено лідирувати в списку бомбардирів у Серії А. Норовливий 5-разовий володар "Золотого м'яча" має в активі 27 матчів у чемпіонаті, в яких забив 25 м'ячів.
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