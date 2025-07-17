Кріштіану Роналду блискуче провів сезон 2024/25 у складі Аль-Насра і зібрав найпрестижніші індивідуальні нагороди Саудівської про-ліги.

Роналду офіційно отримав нового тренера в Аль-Насрі – фахівець отримав шанс на помсту

Як повідомляє Goal, 40-річний португалець став гравцем сезону, улюбленцем фанатів та автором гола року. За підсумками чемпіонату він отримав 15 відзнак "гравець матчу" у 30 поєдинках – найкращий показник серед усіх футболістів ліги.

Роналду також завершив сезон найкращим бомбардиром турніру – 25 забитих м’ячів. Результативність і лідерські якості португальця продовжують робити його головною зіркою Аль-Насра, який все ще мріє про перший титул у Саудівській Аравії.

Нагороду за найкращий гол Роналду здобув завдяки шикарному удару у 27 турі проти Аль-Ріяда – саме він приніс команді перемогу 2:1. Цей м’яч зібрав 19% голосів уболівальників.

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