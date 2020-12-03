La Gazzetta dello Sport: Безпечний дебют дами вдома у "Дами"

"Ніч Ліги чемпіонів, ніч голів, ювілейні цифри з крутими відрізками. Ніч, яка не мала доленосного значення, Юве кваліфікувався до плей-офф трохи раніше, але цей результат зберігає шанси на перше місце. "Б'янконері" легко впорались з київським Динамо, забивши три м'ячі, не було жодного натяку на страждання. Переконлива перемога має збадьорити команду перед черговим туром Серії А. Після Беневенто було чимало критичних відгуків, утім Пірло нарешті продемонстрував справжнє обличчя свого проекту.

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Федеріко К'єза ніколи не забуде цю ніч. Він провів дебютний гол за Ювентус у Лізі чемпіонів і долучився до двох наступних. Саме молодому вінгеру вдалося розкрити гру на 21-й хвилині. Після цього Роналду відзначився 750-м м'ячем у кар'єрі, а Мората довершив розгром. 3:0 і нуль проблем для Стефані Фраппар, першої жінки-арбітра, яка судила матч Ліги чемпіонів. Безпечний дебют дами вдома у "Дами".

У матчі проти Динамо Пірло отримав чимало приємних новин – повернення 3-5-2 позитивно вплинуло на команду. К'єза та Алекс Сандро видали топовий поєдинок, а Маккені комфортно почувався поруч з Бентанкуром. Ювентус багато атакував, провівши більшість ігрового часу на половині поля Динамо. Перевага господарів могла б збільшитись ще до перерви, якби Роналду пробив трохи нижче. Натомість Щесни дивом врятував після удару Циганкова. У другому таймі все розставив по своїх місцях м'яч португальця. Юве заграв з великою свободою", – зазначає провідне спортивне видання Апеннін.

La Repubblica: Тренувальна гра

"Ювентус провів тренувальний матч проти київського Динамо, здобувши перемогу 3:0. – глузує видання. – Позаяк Барселона з аналогічним рахунком обіграла Ференцварош, на Камп Ноу потрібно перемагати з різницею у два голи і забивати мінімум тричі, щоб кваліфікуватись у плей-офф з першої позиції. Пірло зробив ставку на дует форвардів Мората-Роналду, натомість Луческу відповів тризубцем Жерсон-Вербіч-Циганков. Утім якісно атакувала лише одна команда. Динамо страждало від постійних набігів "Старої синьйори", яка форсувала з перших же хвилин.

Гол Ювентуса назрівав, а К'єза потрапив в історію італійського футболу з цікавим досягненням. Французи Ліліан і Маркус Тюрами, нідерландці Патрік і Джастін Клюйверти, ганці Абеді та Андре Айю, словенці Златко і Лука Заховичі... А зараз – Енріко і Федеріко К'єза потрапляють до зворушливого списку "батько-син", які результативно стріляли у Лізі чемпіонів. Розповідаючи у Беневенто про слабкий характер деяких молодих гравців, Пірло мав на увазі, насамперед, К'єзу, хоча той у свої 23 провів понад 140 матчів у Серії А. Динамо виявилось для нього своєрідним трампліном на якісніший рівень.

Роналду з Моратою також завітали на "вечірку", добивши гостей у другому таймі. Коли "б'янконері" віддавали ініціативу, підопічні Луческу створили кілька хороших моментів, але Щенсни відстояв надійно. Польський кіпер, зокрема, виграв дуель у Циганкова, здійснивши той самий порятунок. Після перерви було помітно, що Юве економить сили, далі – Торіно з Барсою. В Іспанії доведеться сподіватись на диво", – пише La Repubblica.

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"Ювентус розгромив Динамо без особливих проблем. Туринці застосовували високий пресинг і швидко переходили центр поля. К'єза відзначився дебютним голом, а Бентанкур отримав жовту картку від жінки-арбітра – це історичний момент для турніру, хоча сам аргентинець волів би цього уникнути. Відкривши рахунок, Юве помітно збавив оберти, Де Лігт втратив Циганкова, з ударом останнього впорався Щенсни. Схожих моментів було небагато.

Попри комфортний тріумф Юве продовжує залежати від форми двох гравців – Роналду і Морати. На старті сезону гольовий доробок "Старої Синьйори" складає 25 м'ячів, 19 з них – в активі португальсько-іспанської пари форвардів. Якщо згадати про один автогол, інші футболісти чемпіона Італії переважно виконують роль глядачів. Саме тому усі радіють через успішний виступ К'єзи, якого нарешті прорвало.

Кріш наколотив уже 10 голів у 8-ми матчах, Альваро – 9. Цікаво, що останній не святкував гол зіркового партнера, який добив м'яча у сітку після удару іспанця. Це було зайвим, але Роналду завжди дограє схожі епізоди до кінця. Багатьом здалося, що Мората трохи образився – відвів погляд і холодно привітав Кріштіану. Пірло сподівається на здорову конкуренцію, адже забивати більше нікому", – розповідає авторитетна Corriere.

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