Португальцю вистачило одного тайму, щоб оформити дебютний гол після повернення на Олд Траффорд.

Роналду в стартовому складі дебютує за Манчестер Юнайтед і відразу б'є рекорд АПЛ

Манчестер Юнайтед довго мучився з обороною Ньюкасла, допоки своє вагоме слово не сказав Роналду. Голкіпер "сорок" Вудман невдало відбив удар Грінвуда, і новачок "червоних дияволів" не пробачив. Роналду опинився першим на підборі, закотивши м'яч у порожній кут – простий, але дуже важливий гол.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед заплатив Ювентусу за 36-річного португальця 15 млн євро з бонусами.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба