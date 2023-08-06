Арабська ЛЧ, чвертьфінал

Раджа Касабланка – Аль-Наср – 1:3

Голи: Маду, 41 (аст) – Роналду, 19, Аль-Ганам, 29, Фофана, 38

Передостаннім півфіналістом арабської Ліги чемпіонів став клуб, за який виступає Кріштіану Роналду. Португалець взяв безпосередню участь у цьому процесі. Саме він відкрив рахунок у матчі проти Раджа Касабланка. Загалом це вже третій гол поспіль для форварда у цьому турнірі.

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У підсумку Аль-Наср забив ще три голи (один із них у власні ворота). Наприкінці матчу Роналду був близький до дубля, але влучив у поперечину. Після перемоги на чинним переможцем арабської ЛЧ клуб Кріштіану в півфіналі турніру зіграє проти Аль-Шорти з Іраку.