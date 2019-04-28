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Роналду забив 20 і більше голів у чемпіонатах 10-й сезон поспіль

11:49 214 Читать на русском
Роналду забив 20 і більше голів у чемпіонатах 10-й сезон поспіль
Кріштіану Роналду / Reuters

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду продовжує регулярно забивати понад два десятки м'ячів за чемпіонат.

7’ Раджа Наінгголан
 
Кріштіану Роналду 62’
7’ Раджа Наінгголан
62’ Кріштіану Роналду

Напередодні португалець забив Інтеру свій 20-й м'яч в рамках італійської першості в сезоні 2018/19, повідомляє Coral.

Роналду забив свій 600-й гол на клубному рівні

Це вже десятий поспіль сезон, у якому Роналду вдалося забити 20 м'ячів і більше впродовж чемпіонату. Вдала серія форварда тягнеться із сезону 2009/10 – дебютного в складі мадридського Реала.

Гол Роналду врятував Ювентус від поразки. Поєдинок 34-го туру Серії А проти "нерадзуррі" завершився внічию (1:1). Тиждень тому туринці достроково оформили чемпіонство.

Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Інтер - Ювентус
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