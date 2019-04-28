Роналду забив 20 і більше голів у чемпіонатах 10-й сезон поспіль

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду продовжує регулярно забивати понад два десятки м'ячів за чемпіонат.

Напередодні португалець забив Інтеру свій 20-й м'яч в рамках італійської першості в сезоні 2018/19, повідомляє Coral.

Роналду забив свій 600-й гол на клубному рівні

Це вже десятий поспіль сезон, у якому Роналду вдалося забити 20 м'ячів і більше впродовж чемпіонату. Вдала серія форварда тягнеться із сезону 2009/10 – дебютного в складі мадридського Реала.

Гол Роналду врятував Ювентус від поразки. Поєдинок 34-го туру Серії А проти "нерадзуррі" завершився внічию (1:1). Тиждень тому туринці достроково оформили чемпіонство.