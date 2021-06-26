Топові футболісти чемпіонату Європи "перенеслись" на 40 років назад і приміряли ефектні образи.

Ресурс OneFootball пофантазував на тему, як могли виглядати зірки сучасності у 1980-их.

"Роналду завжди їсть одне й те ж": гравець Ювентуса розкрив скромний раціон португальця

Кріштіану Роналду отримав еспаньйолку і пишне волосся у стилі рок-зірки. Кіліану Мбаппе "домалювали" елегантні вусики та кучері. Джанлуїджі Доннарумма додав не лише у рослинності на обличчі, а й в кілограмах.

Додамо, що сьогодні стартував плей-офф Євро, а фінал запланований на 11 липня.

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