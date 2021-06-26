Роналду з волоссям рок-зірки, вусань Мбаппе і гладкий Доннарумма – кумедні фотографії зірок Євро у стилі 80-х
26 червня 23:41 - Читать на русском
Топові футболісти чемпіонату Європи "перенеслись" на 40 років назад і приміряли ефектні образи.
Ресурс OneFootball пофантазував на тему, як могли виглядати зірки сучасності у 1980-их.
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Кріштіану Роналду отримав еспаньйолку і пишне волосся у стилі рок-зірки. Кіліану Мбаппе "домалювали" елегантні вусики та кучері. Джанлуїджі Доннарумма додав не лише у рослинності на обличчі, а й в кілограмах.
Додамо, що сьогодні стартував плей-офф Євро, а фінал запланований на 11 липня.
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