Команда португальця у 23-му турі зіграла внічию проти Аль-Фейхи (0:0). Невтішний результат викликав гнів з боку Кріштіану Роналду.

Роналду і Ко сенсаційно перервали переможну серію – конкурент за чемпіонство пішов у відрив

Зірковий нападник розкритикував дії та спосіб тренування Руді Гарсії. Подейкують, що Роналду навіть поскаржився босам Аль-Наср. Він вважає, що у команди є потенціал, щоб підвищити рівень і отримати титул. Як повідомляє Marca, керівництво саудівського клубу вирішило звільнити французького фахівця. Причиною такого рішення стали конфлікти між Гарсією та роздягальнею, а також невтішні результати.

Француз очолював Аль-Наср з 2022 року. Кріштіану Роналду приєднався до команди після чемпіонату світу. Португалець забив 11 голів в 10 матчах чемпіонату Саудівської Аравії. Аль-Наср наразі посідає другу сходинку у турнірній таблиці, відстаючи від лідера на три пункти. Зауважимо, що до приходу Роналду команда Руді Гарсії перебувала на першому місці з дев'ятиочковим відривом.

Роналду – король Ліги чемпіонів: 7 приголомшливих рекордів португальця, яким заздрить навіть Мессі