"Ми використаємо усі наші таланти, щоб зберегти Мессі. Роналду йшов з Реала за інших обставин, випадок Лео – унікальний. Він увійде до когорти небагатьох футболістів, які грали лише за один клуб, як Пеле.

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Мессі думає не тільки про гроші. З фінансової точки зору це буде хороша пропозиція, але ми не будемо прагнути до того, що можуть запропонувати інші клуби. У нас дуже хороші стосунки з Лео. Він хоче грати за Барселону і, впевнений, чекає пропозиції від нового президента.

І його рішення, передусім, буде залежати від конкурентоспроможності складу. І якщо мені доведеться робити йому пропозицію, я виконаю усі обіцянки. Мені пощастило, тому що Мессі мені довіряє. Але зараз не час говорити про нього. Для цього мені потрібно стати президентом", – сказав Лапорта в ефірі Radio MARCA.

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