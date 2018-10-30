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Роналду: Я пишаюся своїм життям, не хочу бути звичайною людиною

31 жовтня 07:30 3 Читать на русском
Роналду: Я пишаюся своїм життям, не хочу бути звичайною людиною
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів про особливості життя однієї з найпопулярніших постатей на планеті.

"Я знаю, що я знаходжусь серед найвідоміших людей на планеті. Все погане, сказане або написане про мене, відразу потрапляє в ЗМІ.

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Але я не тільки не сумую за тими часами, коли я був ніким, а й вважаю, що це неможливо. Не хочу бути звичайною людиною. Я пишаюся своїм життям, тим, що я той, ким є, тим, чого я досяг.

Моє життя не важке, якщо порівнювати його з життями людей, які як божевільні працюють на роботі, щоб оплатити рахунки, через що страждають їхні діти. Я щаслива, успішна людина. Але я не хочу, щоб моє ім'я і моя репутація безпідставно страждали", – цитує Роналду France Football.

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія
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