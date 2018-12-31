Роналду: Я не думаю лише про те, щоб побити черговий рекорд

Нападаючий Ювентуса Кріштіану Роналду зазначив, що для нього важливіше вигравати титули разом з командою, ніж завойовувати особисті нагороди.

"Я не одержимий індивідуальними нагородами. Найголовніше – виграти командні титули і допомогати своєму клубу. Я не завжди думаю лише про те, щоб побити черговий рекорд. Я працюю для команди і хочу бути в найкращій формі.

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З кожним роком технічний, тактичний і фізичний рівні команд стають кращими, а перемагати стає все важче, тому мені необхідно працювати, щоб залишатися на вершині.

Так, я не приховую своєї радості, коли здобуваю трофей, але коли програю, то не сприймаю це як кінець світу", – цитує Роналду Record.

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В нинішньому сезоні португалець провів за Ювентус 24 матчі, в яких забив 15 голів та віддав 7 гольових передач.