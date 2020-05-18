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Роналду взяв Джорджину в "заручники" – на допомогу прийшли діти

12:58 107 Читать на русском
Роналду взяв Джорджину в "заручники" – на допомогу прийшли діти
Роналду з нареченою та дітьми / колаж The Sun

Кріштіану Роналду продемонстрував, як проводить вільний час із сім'єю.

Нагадаємо, Роналду днями повернувся до Турина з Мадейри, де разом із сім'єю перебував протягом карантину. Очікується, що найближчим часом 35-річний португалець поновить тренування з одноклубниками по Ювентусу.

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А поки що Кріштіану ще має час на розваги. Під час ігор з дітьми Роналду вирішив взяти Джорджину в "заручники". Форвард міцно спіймав кохану за "п'яту точку" та накрив її своїм тілом. Втім, діти миттєво прийшли Джорджині на допомогу, скинувши Роналду на землю.

Відео опублікувала сама Джорджина в Instagram.

Нагадаємо, форвард Ювентуса та його наречена виховують чотирьох дітей (щоправда, спільною є лише наймолодша донька – Алана Мартіна).

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Дівчата футболістів Відеоновини Дружини футболістів Джорджина Родрігес Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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