Вболівальники Реала зберігають надію ще раз побачити Кріштіану Роналду у "вершкових" кольорах.

Керівництво мадридського клубу готове розглянути повернення легенди вже під час зимового трансферного вікна, повідомляє Football Insider.

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Роналду нібито роздратований тренерською невизначеністю в Манчестер Юнайтед. Ральф Рангнік прийшов лише до кінця сезону, а далі очікується новий тренер і чергова перебудова. У лютому португальцю виповниться 37, і він не збирається витрачати останні роки своєї кар'єри на незрозумілі проекти. Перспективи Реала виглядають значно стабільнішими і успішнішими.

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Нагадаємо, Роналду виступав за Реал з 2009 по 2018 роки, вигравши два чемпіонати Іспанії і чотири ЛЧ. Статистика форварда у футболці "вершкових" вражає – 450 голів і 132 асисти у 438 матчах.

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