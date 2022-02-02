Давід Де Хеа став найкращим гравцем манкуніанців за підсумками січня. За голкіпера проголосували 67% респондентів, повідомляє прес-служба клубу. У січні він провів 5 матчів, у яких пропустив 4 м'ячі.

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Для іспанця це третя перемога поспіль у цій номінації в нинішньому сезоні. Перед Де Хеа два місяці найкращим ставав Кріштіану Роналду, а у серпні нагороду забрав Мейсон Грінвуд.

Варто зауважити, що у поточному розіграші АПЛ після 22-х турів Манчестер Юнайтед набрав 38 очок та посідає четверте місце в турнірній таблиці, але Арсенал і Тоттенхем можуть потіснити манкуніанців із зони ЛЧ, оскільки зіграли менше матчів.

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