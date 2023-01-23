"Дуже важливо, щоб футболісти грали, як завжди, і не намагалися постійно віддавати м'яч Роналду. Я сказав їм, що вони повинні ухвалювати правильні рішення на полі. Очевидно, що коли Кріштіану або Таліска відкриті та просять м'яч, ми повинні пасувати їм. Ці два гравці вміють робити різницю.

Марні спроби та фінти Роналду у відеоогляді дебютного матчу португальця за Аль-Наср

Думаю, у цьому матчі ми мали хороші моменти для подач, але було недостатньо гравців у штрафному майданчику, а іноді не було ні Роналду, ні Таліски. Нам потрібно працювати над тим, щоб один із них був усередині штрафного майданчика, а інший, можливо, – поза ним.

Всі знають Кріштіану, він п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" та один із найкращих гравців в історії футболу. Це наше завдання зробити так, щоб він був у найкращій формі. Я хочу, щоби йому подобалося грати тут. І в цьому матчі він був дуже радий своєму дебюту", – цитує Гарсію Goal.

Роналду дебютував за Аль-Наср – був капітаном, провів повний матч і отримав посередні оцінки