Зірковий португалець офіційно домовився про 2-річний контракт з Аль-Насром, стверджує Al Arabya.

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Мережі вже "розкрили" і номер Роналду у новому клубі. Користувачі активно поширюють відео, як на футболці Аль-Насра штампують прізвище Кріша і улюблену сімку. Ймовірно, незабаром можна очікувати офіційне підтвердження переходу 37-річного нападника.

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بشكل رسمي، نادي #النصر يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين. pic.twitter.com/NI8qwXjuDO — Ahmed Atef (@ahmedmesk471) December 30, 2022

Нагадаємо, Роналду ще перед чемпіонатом світу розірвав контракт з МЮ і став вільним агентом. Зірка відчайдушно намагався приєднатися до учасника плей-офф Ліги чемпіонів, однак ніхто не горів бажанням запрошувати норовливого ветерана.

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