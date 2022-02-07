37-річний португалець продовжує бути рекордсменом за кількістю підписників у соцмережі Instagram. Зараз їх у нього 400 мільйонів, що є унікальним досягненням.

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Ще ніхто з людей, які користуються Instagram, не досягав такої позначки. Раніше Роналду був також першим, хто набрав 300 мільйонів підписників.

Більше фоловерів (469 млн) наразі має лише акаунт самої соціальної мережі.

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