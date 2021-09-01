Зірка екс-чемпіонів Європи встановив світовий рекорд, забивши у ворота Ірландії.

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На 89-й хвилині зустрічі Роналду зрівняв рахунок і оформив 110-й гол за збірну Португалії. Таким чином, Кріш перевершив досягнення іранця Алі Даеї, який зупинився на 109-ти точних ударах. У компенсований час капітан піренейців ще й закріпив свій рекорд, хоча у першому таймі він же не реалізував пенальті.

Нагадаємо, Роналду дебютував за національну збірну Португалії ще в серпні 2003-го, а тепер в його активі 180 матчів та 111 голів.

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