Роналду: Всі говорять про моє суперництво з Мессі

Новоспечений гравець Ювентуса Кріштіану Роналду в черговий раз відповів на питання про порівняння португальця з нападником Барселони Ліонелем Мессі.

"Всі говорять про моє суперництво з Мессі, але кожен з нас бореться за свій власний клуб. В Ювентусі я буду робити те ж саме. Коли-небудь ми оглянемося назад і подивимося, хто був найкращим.

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Я хочу бути прикладом для інших як футболіст. Хочу ретельно працювати, допомагати молоді, при цьому залишаючись самим собою. Сподіваюся порадувати уболівальників Ювентуса завоюванням нових трофеїв", – цитує Роналду GdS.

До слова, вчора Роналду пройшов медогляд у Ювентусі, а туринський клуб вже "відбив" майже половину трансферу Кріштіану лише за день продажу футболок.