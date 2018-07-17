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Роналду: Всі говорять про моє суперництво з Мессі

08:20 723 Читать на русском
Роналду: Всі говорять про моє суперництво з Мессі
Кріштіану Роналду / фото: ФК Ювентус

Новоспечений гравець Ювентуса Кріштіану Роналду в черговий раз відповів на питання про порівняння португальця з нападником Барселони Ліонелем Мессі.

"Всі говорять про моє суперництво з Мессі, але кожен з нас бореться за свій власний клуб. В Ювентусі я буду робити те ж саме. Коли-небудь ми оглянемося назад і подивимося, хто був найкращим.

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Я хочу бути прикладом для інших як футболіст. Хочу ретельно працювати, допомагати молоді, при цьому залишаючись самим собою. Сподіваюся порадувати уболівальників Ювентуса завоюванням нових трофеїв", – цитує Роналду GdS.

До слова, вчора Роналду пройшов медогляд у Ювентусі, а туринський клуб вже "відбив" майже половину трансферу Кріштіану лише за день продажу футболок.

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