Піренейці припинили боротьбу на стадії 1/8 фіналу, мінімально поступившись Бельгії. Відтак, в активі Роналду так і залишилося п'ять голів, які він забив у матчах групового етапу.

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Вже після чвертьфіналів Кріштіану наздогнав Партік Шик, але він теж не зможе забити більше – Чехія поступилася Данії. Зрештою, Роналду таки зберіг лідерство у боротьбі за "Золотий бутс", хоча й забив із пенальті три м'ячі, а Шик лише один.

AS роз'яснює, що в разі рівності забитих м'ячів наступним додатковим показником стають асисти. Роналду має одну результативну передачу, а у Шика немає жодної. До слова, нинішній чемпіонат Європи став уже п'ятим у кар'єрі Кріштіану, але він ніколи не ставав найкращим бомбардиром турніру.

Усі гравці з чотирма голами у активі вже покинули Євро. Тому найбільше шансів наздогнати португальця мають автори трьох м'ячів – Кейн, Дольберг та Стерлінг. Зауважимо, що лише в останнього є ще й асист. Всі три претенденти у півфіналі зустрінуться в очному матчі.

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