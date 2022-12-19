"Роналду все ще хоче конкурувати на дуже високому рівні": Анчелотті спрогнозував, де продовжить кар'єру португалець
Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував запекле суперництво Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.
"Суперництво Мессі та Роналду мотивувало обох. Останніми роками саме вони були головними архітекторами, дуже добре граючи та забиваючи багато голів.
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Мессі завершує свою кар'єру завоюванням титулу чемпіона світу, Роналду – по-іншому, але він все одно провів надзвичайну кар'єру. Особливо у Реалі, в серцях вболівальників якого він залишиться назавжди.
Я не знаю, що він робитиме далі. Кріштіану все ще хоче конкурувати на дуже високому рівні, і я не думаю, що арабський світ підходить для цього", – цитує Анчелотті Il Napolista.
Нагадаємо, на чемпіонаті світу у Катарі збірна Португалії з Роналду зупинилась у чвертьфіналі, поступившись Марокко, а Аргентина на чолі з Мессі втретє в історії "альбіселесте" здобула золото Мундіалю, здолавши Францію.
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