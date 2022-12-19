"Суперництво Мессі та Роналду мотивувало обох. Останніми роками саме вони були головними архітекторами, дуже добре граючи та забиваючи багато голів.

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Мессі завершує свою кар'єру завоюванням титулу чемпіона світу, Роналду – по-іншому, але він все одно провів надзвичайну кар'єру. Особливо у Реалі, в серцях вболівальників якого він залишиться назавжди.

Я не знаю, що він робитиме далі. Кріштіану все ще хоче конкурувати на дуже високому рівні, і я не думаю, що арабський світ підходить для цього", – цитує Анчелотті Il Napolista.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу у Катарі збірна Португалії з Роналду зупинилась у чвертьфіналі, поступившись Марокко, а Аргентина на чолі з Мессі втретє в історії "альбіселесте" здобула золото Мундіалю, здолавши Францію.

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