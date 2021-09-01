Перед матчем відбору на чемпіонат світу в Катарі проти збірної Ірландії португальцю вручили пам'ятну статуетку.

Молдова – Австрія: старт матчу затримали на півгодини через появу дрона на стадіоні

На Євро-2020 Роналду забив 5 голів у 4-х поєдинках. Стільки ж у Патріка Шика, але саме Кріштіану був вище у рейтингу, адже мав у своєму активі один гольовий пас проти жодного у чеського нападника. Саме асисти відіграють значення у випадку однакової кількості голів.

Варто зауважити, що вже на старті матчу з Ірландією Роналду міг відзначити отримання нагороди забитим м'ячем, але не зумів реалізувати пенальті.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба