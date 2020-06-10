Роналду впевнено переміг Мессі за розміром заробітку в Instagram – суми вражають

Мессі і Роналду / Фото з відкритих джерел

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі борються за звання найкращого футболіста сучасності не тільки на полі.

Дві легенди очолили список гравців, які найбільше заробляють на Instagram, повідомляє Transfermarkt з посиланням на Buzzbingo.

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Роналду випередив одвічного суперника більш ніж в 1,5 раза – 44,5 млн євро проти 26,9 у Мессі. Третю сходинку посів Девід Бекхем з 10,3 млн. До чільної п'ятірки увійшли Неймар і Златан Ібрагімовіч.

Нагадаємо, що за індивідуальними футбольними здобутками у 2019 році найкращим був Мессі – зірка Барселони отримав нагороду FIFA the Best і "Золотий м'яч".

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