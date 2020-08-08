Роналду вперше за понад 10 років не зіграє у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

П'ятиразовий володар Золотого м'яча не зможе зіграти в 1/4 Ліги чемпіонів вперше з сезону 2009/10, інформує офіційний Твіттер змагань.

Гармата Роналду і паненка Депая у відеоогляді матчу Ювентус – Ліон – 2:1

В тому сезоні Реал Мадрид, за який ще виступав Роналду, вилетів у 1/8 фіналу ЛЧ. За іронією долі, це сталось у матчі проти Ліона. Тоді команда португальця поступилась із загальним рахунком 1:2 суперникам із Франції. Після цього форвард ще 4 рази ставав тріумфатором найпрестижнішого турніру Європи.

Нагадаємо, що в 1/8 Ліги чемпіонів туринський Ювентус вилетів від Ліона – 2:2 за сумою двох матчів, але через більшу кількість голів на виїзді французи ідуть далі.

Роналду дублем не втримав Ювентус у Лізі чемпіонів – Ліон вистраждав чвертьфінал