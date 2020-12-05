Ювентус на власному полі обіграв Торіно в рамках 10-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

"Бики" вже на 9-й хвилині відкрили рахунок завдяки Н'Кулу. Перевернути перебіг зустрічі Юве зміг лише під кінець матчу. Причому це довелося робити без голів Роналду, який вперше у нинішньому сезоні Серії А покинув поле без результативних дій.

Ювентус здобув вольову перемогу в туринському дербі, Лаціо переграв Спецію

Героєм туринського дербі став Хуан Куадрадо, який відзначився двома асистами. Забив колумбієць і сам, але VAR скасував його красивий гол через офсайд у партнера.

Після цієї перемоги Ювентус набрав 20 очок та піднявся на третє місце в турнірній таблиці Серії А. Торіно, маючи лише 6 залікових пунктів, залишився у зоні вильоту.