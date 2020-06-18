Роналду вперше в кар'єрі програв два фінали поспіль – прихід португальця став "чорною міткою" для Ювентуса

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду у фіналі Кубка Італії проти Наполі (0:0, 2:4 по пен.) зіпсував свою особисту статистику.

Легендарний португалець вперше у своїй клубній кар'єрі програв два фінальні поєдинки поспіль, повідомляє Opta.

Серія пенальті з провалом Буффона і компанії у відеоогляді матчу Наполі – Ювентус

У грудні минулого року Роналду і компанія поступилися Лаціо у битві за Суперкубок Італії, а вчора (17 червня) не змогли впоратися з Наполі у фіналі Кубка. Цікаво, що саме прихід екс-зірки Реала ознаменував невдачі Ювентуса в Копа Італія – до цього туринці забирали трофей чотири рази поспіль.

Нагадаємо, 22 червня Ювентус зіграє свій перший матч в Серії А після відновлення – виїзд в Болонью.

Наполі драматично здолав Ювентус в серії пенальті та завоював Кубок Італії