Португальський нападник Кріштіану Роналду більше не виступатиме у складі Ювентуса.

Перехід Роналду в Манчестер Сіті став ще ближчим. Сьогодні Кріштіану вже попрощався з одноклубниками в Ювентусі.

Роналду вже забрав свої речі з бази Ювентуса і готовий іти на поступки Манчестер Сіті

Португалець приїхав на тренувальну базу клубу, але зовсім не займався разом із командою. Фабріціо Романо повідомляє, що Роналду просто попрощався з колишніми партнерами і вже через 40 хвилин покинув територію на своєму авто.

Нагадаємо, Роналду перебрався до Ювентуса влітку 2018-го за 117 млн євро і двічі став володарем Скудетто. А от у Лізі чемпіонів португалець із туринцями не виходили навіть у півфінал. Загалом у футболці Юве Кріштіану забив 101 гол у 134-х матчах.

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