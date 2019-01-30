Роналду влучив м'ячем в обличчя фанатки та ледь не повечеряв із незнайомкою

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду зустрівся з уболівальницею, якій влучив в обличчя м'ячем перед поєдинком 20-го туру Серії А проти К'єво (3:0).

Усю міць ударів португальської зірки понад тиждень тому відчула фанатка "зебр" Єлена Ді Мартіно.

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У ході передматчевої розминки поєдинку з К'єво Роналду пробив неточно, а м'яч "знайшов" Єлену на трибуні за воротами. Як наслідок, серйозна травма носа та зламані окуляри. Працівникам Ювентус Стедіум навіть довелося надати їй першу медичну допомогу.

Проте, вболівальниця вирішила з прикрого інциденту витиснути максимум. "Не щодня отримуєш в обличчя м'ячем, по якому вдарив Кріштіану Роналду. Вдячна своїм друзям із фанатської трибуни за підтримку. Але, все ж, я чекаю запрошення на вечерю", – написала Єлена в своєму Facebook.

Трохи згодом таку ж думку вона висловила і в коментарі Corriere della Sera. Зрештою, Роналду не витримав і... запросив Ді Мартіно на тренувальну базу Юве. Там він тепло поспілкувався з нею, зробив фото та залишив автограф на футболці.