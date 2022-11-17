Кріштіану Роналду знову потрапляє в неоднозначні ситуації через свої необережні слова та дії.

Преса не встигла заспокоїтися після холодного привітання Бруну Фернандеша, а 37-річний капітан влаштував нову дивну сцену у таборі збірної Португалії.

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На тренуванні Роналду підійшов до Жоау Канселу, схопив за шию і почав різко тягнути у свій бік. Судячи з реакції, захиснику Ман Сіті зовсім не сподобалися такі дії лідера.

Втім, у коментарі для ЗМІ Канселу був дуже дипломатичним: "Непорозуміння з Роналду? Ні, жодних шансів. Роналду – це мій приклад для наслідування. Він наче мій великий брат".

Нагадаємо, перед чемпіонатом світу Кріштіану дав вибухове інтерв'ю, в якому "наїхав" на своїх товаришів, тренера і керівництво Манчестер Юнайтед. Мундіаль для Португалії розпочнеться 24 листопада матчем проти збірної Гани. Також суперниками піренейців на груповому етапі будуть команди Уругваю та Південної Кореї.

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