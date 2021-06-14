Роналду влаштував антирекламу культовому спонсору УЄФА – зірку збірної Португалії можуть покарати
14 червня 23:22 - Читать на русском
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду кумедно розпочав прес-конференцію перед матчем проти Угорщини.
Зірковий нападник прибрав дві пляшки Coca-Cola, які стояли перед ним. Кріш порекомендував пити просту воду.
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Вибрик чемпіона Європи може не сподобатися УЄФА, інформує AS. Футбольний союз давно підтримує зв'язки з культовим брендом газованих напоїв і не хоче, щоб репутації партнерів завдавали шкоди.
Додамо, що завтра (15 червня) Португалія розпочинає захист титулу матчем проти Угорщини. Також до групи F потрапили Німеччина та Франція.
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