Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду кумедно розпочав прес-конференцію перед матчем проти Угорщини.

Зірковий нападник прибрав дві пляшки Coca-Cola, які стояли перед ним. Кріш порекомендував пити просту воду.

Роналду: Почуваюсь, ніби вперше гратиму на Євро

Вибрик чемпіона Європи може не сподобатися УЄФА, інформує AS. Футбольний союз давно підтримує зв'язки з культовим брендом газованих напоїв і не хоче, щоб репутації партнерів завдавали шкоди.

Додамо, що завтра (15 червня) Португалія розпочинає захист титулу матчем проти Угорщини. Також до групи F потрапили Німеччина та Франція.

Португалія – чинний чемпіон Європи, який йде за титулом із Роналду та в омолодженому складі (відео)