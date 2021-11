Ювентус випускає документальний серіал All or Nothing, в якому будуть показані закулісні моменти минулого сезону. Зокрема, в кадр потрапили емоції Кріштіану Роналду під час перерви матчу ЛЧ проти Порту (на той момент туринці поступались 0:1). Хуан Куадрадо наважився дискутувати із суперзіркою.

Бонуччі: Після відходу Роналду Ювентус знову почав грати у командний футбол

Роналду: Ми маємо працювати старанніше. Якого біса! Ми взагалі не грали! Нічого!

Куадрадо: Не хвилюйся.

Роналду: Ми грали як лайно, і так завжди!

Куадрадо: Ти маєш бути прикладом для всіх.

Роналду: Мене це також стосується. Ми маємо говорити один одному правду – ми грали як лайно. Це матч Ліги чемпіонів, нам потрібно мати індивідуальність.

Пірло: Досить, обидва! Крі, Хуане, досить.

Додамо, що по перерві Ювентус вийшов уперед і перевів матч в екстра-тайм, однак все ж покинув ЛЧ. Влітку Роналду перейшов в Манчестер Юнайтед.

Роналду витягнув Манчестер Юнайтед у плей-офф Ліги чемпіонів – Каррік вчасно виправив помилку, Де Хеа підстрахував