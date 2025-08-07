Аль-Наср погодив контракт з Іньїго Мартінесом, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Захисник розірвав угоду з Барселоною за взаємною згодою і переїде на Близький Схід на правах вільного агента.

Барселона офіційно позбавила тер Штегена капітанської пов'язки – відомо, хто його замінить

Аль-Наср запропонував йому контракт до літа 2026 року з можливістю продовження ще на один рік. Завдяки цьому трансферу Барселона вивільнить 8 млн євро, які повинна була платити Мартінесу як зарплату. Каталонський клуб зможе використовувати ці гроші для реєстрації нових футболістів.

Мартінес грав за "блаугранас" з 2023 року. За підсумками минулого сезону він виграв Ла Лігу, Кубок і Суперкубок Іспанії.

Дебютний гол на очах у Марадони, дубль на Бернабеу і фатальне рішення – як Саленко підкорював Іспанію