Зірковий нападник "Старої синьйори" знову змусив фанатів заговорити про себе.

Як відомо, форвард Ювентуса Кріштіану Роналду, тести якого на COVID-19 показали позитивний результат, перебуває на самоізоляції. Карантин не дозволив португальцю приняти участь у вчорашньому поєдинку Ліги чемпіонів проти Динамо, в якому його одноклубники здолали киян з рахунком 2:0.

Роналду різко відреагував на заяву італійського міністра щодо порушення карантину португальцем

Однак, Кріш не сидить, склавши руки. 35-річний нападник на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував нове відео, на якому крутить педалі на тренажері під музику і посилає повітряний поцілунок своїй нареченій Джорджині, яка веде зйомку. Однак, не заняття спортом вразило фанатів зірки, а його новий образ – Роналду змінив імідж, поголившись практично налисо.

"Успіх в житті вимірюється не тим, чого ви досягаєте, а перешкодами, які ви долаєте", – підписав Кріштіану відео.

Нагадаємо, Роналду підхопив коронавірус у таборі збірної Португалії, після чого повернувся в Турин, де зараз перебуває на карантині.

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