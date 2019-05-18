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Роналду визнаний найціннішим гравцем сезону в Серії А

18 травня 19:18 417 Читать на русском
Роналду визнаний найціннішим гравцем сезону в Серії А
Кріштіану Роналду / Eurosport

Серія А визначилась з найкращими гравцями чемпіонату Італії.

Нападаючий Ювентуса Кріштіану Роналду визнаний найціннішим гравцем Серії А у сезоні-2018/19, повідомляє Football Italia.

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Роналду став MVP Серії А (22 голи і 11 гольових передач в 33 матчах), Хандановіч був визнаний найкращим воротарем, Кулібалі – найкращим захисником, Мілінковіч-Савіч – найкращим півзахисником, а Квальярелла – найкращим нападником (26 голів, лідер гонки бомбардирів). Дзаньоло став найкращим молодим футболістом.

Нагороди за підсумками сезону вручаються самою Лігою, а переможці номінацій визначалися на основі даних статистичних агентств Opta Sport і Netco Sports. Враховувалися виступи футболістів в чемпіонаті Італії, Кубку Італії та матчів за Суперкубок.

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