Роналду визнали найкращим футболістом десятиліття – цікава топ-3 в Європі
12:29 - Читать на русском
Кріштіану Роналду продовжує підкорювати все нові вершини, здобуваючи чергові визнання.
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) підбила підсумки десятиліття та оголосила топ-3 найкращих футболістів за останню декаду на своєму офіційному сайті.
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Кріштіану Роналду забрав цю нагороду собі. Друге місце в оборонця Реала Серхіо Рамоса, а замикає трійку голкіпер Баварії Мануель Нойєр.
До слова, при визначенні найкращого гравця за останні десять років враховувались лише представники країн, що входять в УЄФА.
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