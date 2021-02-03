Рамос і Роналду / Фото з відкритих джерел

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) підбила підсумки десятиліття та оголосила топ-3 найкращих футболістів за останню декаду на своєму офіційному сайті.

Роналду більше не рекордсмен – у Шотландії забили гол з неймовірної висоти

Кріштіану Роналду забрав цю нагороду собі. Друге місце в оборонця Реала Серхіо Рамоса, а замикає трійку голкіпер Баварії Мануель Нойєр.

До слова, при визначенні найкращого гравця за останні десять років враховувались лише представники країн, що входять в УЄФА.

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