Цього місяця Роналду виповнилося 39 років, але він має намір продовжувати виступати на найвищому рівні. Як інформує Goal.com, у португальця є чіткий план щодо свого майбутнього.

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Чинний контракт Роналду з Аль-Насром розрахований до літа 2025 року, і він планує його продовжити. Повідомляється, що Кріштіану хоче продовжити захищати кольори саудівського клубу щонайменше до літа 2026 року – Роналду хоче зіграти ще на одному чемпіонаті світу, який відбудеться в США і Мексиці.

У поточному сезоні на рахунку КР7 26 голів у 27 матчах за жовто-синіх у всіх турнірах. Згідно з умовами контракту, Роналду щорічно заробляє в Саудівській Аравії 200 млн євро. Раніше Кріштіану неодноразово заявляв про бажання завершити ігрову кар'єру в рідному Спортінгу.

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