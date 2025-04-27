Азійська ЛЧ, чвертьфінал

Аль-Ахлі – Бурірам – 3:0

Голи: Марез, 4, Галено, 6, Фірміно, 31

Йокогама Маріонс – Аль-Наср – 1:4

Голи: Ватанабе, 53 – Дуран, 27, 49, Мане, 31, Роналду, 38

Вилучення: Ватанабе, 73 (Йокогама)

Аль-Хіляль у феєричному матчі здобув путівку в півфінал азійської ЛЧ, забивши 7 голів – екс-зірка АПЛ оформив 1+2

Аль-Ахлі без проблем розібралися з Бурірамом, забивши три голи ще у першому таймі завдяки старанням екс-зірок АПЛ Мареза та Фірміно. Саудівський клуб став другим, який вийшов у півфінал турніру. Аль-Ахлі зіграє проти Аль-Хіляля у наступному раунді.

Аль-Наср доволі непогано розпочав матчі проти Йокогами. Японський клуб очолює Стів Холланд, який працював помічником у збірній Англії та Челсі. До перерви саудівці забили три голи, авторами яких стали Дуран, Мане та Роналду. По перерві побиття Йокогами продовжилося. Дуран оформив дубль, знову класно зігравши на добиванні. Японці забили гол престижу, але це не допомогло їм уникнути поразки. Аль-Наср зіграє у півфіналі з переможцем пари Кавасакі – Аль-Садд.

️ GOAL: Cristiano Ronaldo



Yokohama F. Marinos 0-3 Al-Nassrpic.twitter.com/Z9nMhLKjLH — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 26, 2025

️ GOAL: Sadio Mane gets double lead



Yokohama F. Marinos 0-2 Al-Nassrpic.twitter.com/iK0cCnqRCY — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 26, 2025