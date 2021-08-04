Головна зірка Ювентуса Кріштіану Роналду візьме участь у традиційному матчі Кубка Гампера, який відбудеться у Каталонії 8 серпня, повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона форсує новий контракт із Мессі – аргентинця чекають у дуелі проти Роналду

Португалець лише кілька днів тому повернувся до табору туринців з відпустки. У Кубку Гампера Юве протистоятиме Барселоні. Найімовірніше, Кріштіану не зустрінеться на полі зі своїм футбольним "антагоністом" Ліонелем Мессі, який досі не підписав нового контракту з каталонцями і перебуває у відпустці.

Новий сезон для Ювентуса офіційно стартує 22 серпня матчем Серії А проти Удінезе.

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