Однією з жертв зіркового трансферу стане Жалоліддін Машаріпов. Узбек вже позбувся футболки з номером 7, яку віддали Роналду, а тепер взагалі ризикує покинути команду.

Роналду відмовився від послуг зіркового агента, влаштовуючи свій трансфер в Аль-Наср

Річ у тім, що після підписання Кріштіану в складі Аль-Насра стало 9 легіонерів, а ліміт передбачає лише 7 місць для таких футболістів. Машаріпов стане одним із тих, кому доведеться піти. Клуб вже виставив його на трансфер, повідомляє AfriqueSports.

Варто зауважити, що у Аль-Насра було вдосталь причин попрощатися з узбеком і без трансферу Роналду. На Машаріпова покладали багато надій, але він не зумів їх виправдати, забивши лише 4 голи в 29 матчах за клуб.