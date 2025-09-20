Влітку до саудівського гранда приєднався черговий португалець – Жоау Фелікс приїхав з Челсі за 30 млн євро. Багато експертів і фанатів не зрозуміли такий крок нападника, якому всього 25 років.

Роналду отримав "Золотий бутс" – він став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії (ФОТО)

Зокрема, в популярному подкасті Chuveirinho розкритикували Фелікса. Роналду залетів у коментарі і жорстко відповів: "Ідіоти, які нічого не розуміють у футболі, але однаково висловлюють свою думку". Кріш швидко видалив цю публікацію, але скріни вже розлетілися мережею.

Фелікс зізнавався, що легендарний земляк був одним з ключових факторів його рішення перебратися в Саудівську Аравію після поневірянь топ-клубами Європи (Атлетіко, Барселона, Мілан, Челсі). Форвард розпочав яскраво, оформивши 4 голи в 5 матчах за Аль-Наср.

