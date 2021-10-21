Кріштіану Роналду забив переможний м'яч МЮ у ворота Аталанти (3:2) в рамках поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів.

Переможний гол Роналду у відеоогляді шаленого матчу Манчестер Юнайтед – Аталанта – 3:2

Таким чином бергамаски стали 38-м клубом, у воротах якого португалець відзначався голом в рамках ЛЧ, що є абсолютним рекордом. На другій сходинці за цим показником залишився Ліонель Мессі – 37 команд.

Нагадаємо, Роналду також очолює список найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів з 135-ма голами.

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