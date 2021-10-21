Роналду випередив Мессі за списком "жертв" у Лізі чемпіонів
10:34 - Читать на русском
Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду переписав черговий рекорд ЛЧ.
завершено
53’ Маркус Рашфорд
75’ Харрі Магуайр
Маріо Пашаліч 15’
Мері Деміраль 29’
15’ Маріо Пашаліч
29’ Мері Деміраль
53’ Маркус Рашфорд
75’ Харрі Магуайр
Кріштіану Роналду забив переможний м'яч МЮ у ворота Аталанти (3:2) в рамках поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів.
Переможний гол Роналду у відеоогляді шаленого матчу Манчестер Юнайтед – Аталанта – 3:2
Таким чином бергамаски стали 38-м клубом, у воротах якого португалець відзначався голом в рамках ЛЧ, що є абсолютним рекордом. На другій сходинці за цим показником залишився Ліонель Мессі – 37 команд.
Нагадаємо, Роналду також очолює список найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів з 135-ма голами.
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