Матч Угорщина – Португалія у відборі на ЧС-2026 подарував кінематографічну історію.

16 років тому Домінік Собослай був одним з дітей, які виводили збірну Португалії на матч відбору ЧС-2010. Тоді угорець вперше наживо перетнувся зі своїм кумиром Кріштіану Роналду.

Нещодавно відбулася нова зустріч. Собослай у статусі зірки Ліверпуля і капітана угорців вже стояв з Роналду на рівних.

Щоправда, перемогу в Будапешті все ж здобули португальці (3:2), а Кріш забив один з голів.

Після фінального свистка Собослая спіткала ще одна невдача. Домінік сподівався отримати футболку кумира, однак Роналду раніше обмінявся з іншим гравцем збірної Угорщини.

Кріштіану швидко виправив ситуацію. Він зайшов у роздягальню суперників, перепросив Собослая і пообіцяв приберегти футболку 14 жовтня – тоді команди зустрінуться ще раз у Лісабоні.

Szoboszlai gave his shirt to Cristiano after the game, but Ronaldo had already swapped his. He promised to return the favor in Portugal next month.



???????.



@NSOnline pic.twitter.com/mJPrZCQlVp — 433 (@433) September 10, 2025

