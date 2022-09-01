Португалець постійно роздавав поради Ральфу Рангніку, як правильно формувати склад, інформує The Athletic.

Доля Роналду визначена – тренер МЮ публічно заявив, де суперзірка проведе наступний сезон

Зокрема, у лютому Роналду разом з Погба і Вараном наполягав на виключенні з основи Харрі Магуайра, який демонстрував жахливий футбол. Рангнік відповів, що це питання не можна вирішувати без особистої присутності капітана. Також Роналду просив перейти на схему з двома форвардами, де його напарником мав стати Кавані.

Нагадаємо, цього літа Роналду відчайдушно намагався покинути МЮ заради команди з ЛЧ, однак ніхто не наважився підписати 37-річну зірку.

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