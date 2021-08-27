Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду все ближчий до переходу в інший клуб.

Португалець останні дні готував свій від'їзд з Турина – забирав речі з клубної бази та прощався з футболістами й тренерами Ювентуса.

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Сьогодні Роналду покинув Італію, вилетівши з тамтешнього аеропорту приватним літаком. Місце призначення наразі невідоме, але чутки все наполегливіше відправляють Кріштіану в АПЛ.

Нагадаємо, Роналду перебрався до Ювентуса влітку 2018-го за 117 млн євро і двічі став володарем Скудетто. А от у Лізі чемпіонів португалець із туринцями не виходили навіть у півфінал. Загалом у футболці Юве Кріштіану забив 101 гол у 134-х матчах.

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