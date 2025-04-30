Роналду вилетів з азійської ЛЧ, програвши у півфіналі – Кріштіану змарнував фантастичний шанс на останніх секундах
Аль-Наср зіграв з Кавасакі Фронталь (2:3) у півфіналі азійської ЛЧ. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Азійська ЛЧ, півфінал
Аль-Наср (Саудівська Аравія) – Кавасакі Фронталь (Японія) – 2:3
Голи: Мане, 28, Яхья, 87 – Іто, 10, Озекі, 41, Ієнага, 76
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Аль-Наср у півфіналі зіткнувся з японською командою. Перший гол Роналду і Ко пропустили вже на 10 хвилині. Іто неймовірним ударом майже з лінії штрафного майданчика влучив у сітку воріт. До перерви Мане скористався передачею партнера, щоб відіграти один м'яч. Утім, Аль-Наср припускався помилок в обороні, що дозволило Кавасакі забити другий гол ще до перерви.
Попри те, що Аль-Наср мав величезну перевагу у володінні, ніяк не вдавалося реалізувати свої моменти. Навіть наявність Кріштіану Роналду не допомогла саудівському клубу. На 76 хвилині Кавасакі втретє забили у матчі. Автором гола став Ієнага, який мав досвід виступів за Мальорку. На 87 хвилині Яхья дав надію Аль-Насру, забивши красивим дальнім ударом. У Кріштіану був шанс перевести гру в овертайм, але португалець не зумів пробити по воротах.
У фіналі азійської ЛЧ Кавасакі Фронталь зіграє проти саудівського Аль-Ахлі.