Азійська ЛЧ, півфінал

Аль-Наср (Саудівська Аравія) – Кавасакі Фронталь (Японія) – 2:3

Голи: Мане, 28, Яхья, 87 – Іто, 10, Озекі, 41, Ієнага, 76

Перший фіналіст азійської ЛЧ чекає на Роналду – тріумф екс-зірок АПЛ у битві титанів, не допоміг навіть сейв з пенальті

Аль-Наср у півфіналі зіткнувся з японською командою. Перший гол Роналду і Ко пропустили вже на 10 хвилині. Іто неймовірним ударом майже з лінії штрафного майданчика влучив у сітку воріт. До перерви Мане скористався передачею партнера, щоб відіграти один м'яч. Утім, Аль-Наср припускався помилок в обороні, що дозволило Кавасакі забити другий гол ще до перерви.

Попри те, що Аль-Наср мав величезну перевагу у володінні, ніяк не вдавалося реалізувати свої моменти. Навіть наявність Кріштіану Роналду не допомогла саудівському клубу. На 76 хвилині Кавасакі втретє забили у матчі. Автором гола став Ієнага, який мав досвід виступів за Мальорку. На 87 хвилині Яхья дав надію Аль-Насру, забивши красивим дальнім ударом. У Кріштіану був шанс перевести гру в овертайм, але португалець не зумів пробити по воротах.

У фіналі азійської ЛЧ Кавасакі Фронталь зіграє проти саудівського Аль-Ахлі.

Cristiano Ronaldo missed this goal at 90+6 and Al Nassr bid farewell to AFC Champions League semi-finalspic.twitter.com/RVBtiwQO2d — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 30, 2025

️ GOAL: Ayman Yahya



Al-Nassr 2-3 Kawasakipic.twitter.com/F3Xwtb8P9t — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 30, 2025

Erison skips past Aymeric Laporte and puts it on a plate for 38-year-old Akihiro Ienaga ‍ pic.twitter.com/IVqdFIo9l2 — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) April 30, 2025

SADIO MANÉ BRINGS AL-NASSR LEVEL WITH A LOVELY MOVE AND STRIKE pic.twitter.com/5fyEDPmD6n — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) April 30, 2025

KAWASAKI HAVE AL-NASSR ON THE ROPES IN THE AFC CHAMPIONS LEAGUE SEMIFINAL pic.twitter.com/p2t52h2P2o — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) April 30, 2025