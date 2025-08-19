"На Ель Садарі (прим. – стадіон Осасуни) публіка була дуже розпаленою. Фанати ображали та освистували Роналду з того моменту, як він виходив розминатися.

Одного разу це його розлютило. На розминці він виконував штрафні, пробиваючи в людей. Тому гра почалася так бурхливо. Після фолу проти Реала Кріштіану штовхнув мого товариша по команді Камуньяса, і я пішов його захищати. Я штовхнув його, і він запитав, хто я і скільки мені платять.

На цьому все не закінчилося. Бійка продовжилася в тунелі роздягальні за участю Рамоса. Я був дуже злий, і Кріштіану з Серхіо теж. Мені зовсім не сподобалося їхнє ставлення. Роналду був зарозумілим хлопцем. Він був приголомшливим бомбардиром, але його поведінка залишала бажати кращого. Потім Моурінью сказав, що я шукаю безкоштовної реклами після одинадцяти років гри в Ла Лізі. Це було дуже неприємно", – розповів Пандіані в інтерв'ю AS.

Нагадаємо, Вальтер Пандіані виступав в Ла Лізі за Депортіво, Мальорку, Еспаньйол та Осасуну. Він тричі вигравав Кубок Іспанії.

