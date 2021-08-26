Фернанду Сантуш обрав футболістів на кваліфікаційні поєдинки проти Ірландії та Азербайджану, а також на спаринг із Катаром.

Першого вересня Португалія зіграє з Ірландією в рамках 4-го туру відбору на чемпіонат світу-2022. Сьомого числа суперником команди Фернанду Сантуша стане Азербайджан. Між цими поєдинками "європейські селесао" зіграють товариський матч із Катаром.

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Фернанду Сантуш викликав на вказані матчі 25 футболістів. 36-річний Кріштіану Роналду, який може в найближчі дні покинути Ювентус, опинився у цьому списку, інформує офіційний Twitter Федерації футболу Португалії.

Нагадаємо, хоча б один гол у цих поєдинках дозволить Роналду обійти іранця Алі Даеї і стати світовим рекордсменом за кількістю голів у футболці національної команди. Зараз у обох по 109 забитих м'ячів, а Кріштіану зіграв за Португалію вже 179 матчів.

Португалія після 3-х турів очолює групу А, набравши 7 очок. Стільки ж у Сербії. Трійку замикає Люксембург – 3 пункти.

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