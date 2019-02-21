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"Роналду виграв лише 3 Ліги чемпіонів, а не 5", – президент Атлетіко відповів на образливий жест португальця

15:20 785 Читать на русском
"Роналду виграв лише 3 Ліги чемпіонів, а не 5", – президент Атлетіко відповів на образливий жест португальця
Енріке Сересо / Фото: соцмережі

Президент Атлетіко Енріке Сересо прокоментував перепалку між фанатами "матрацників" та Кріштіану Роналду.

"На мою думку, Кріштіану виграв не 5 Ліг чемпіонів, а лише 3. Два фінали проти Атлетіко виграв не він.

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Хто це зробив? Я вам розповім у наступному інтерв'ю", – цитує Сересо Radio CRC.

Зазначимо, що Сересо покинув віп-ложу після того, як арбітр відмінив гол Альваро Морати.

"VAR мені не подобається, гол Морати був справедливим", – сказав він.

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Атлетіко - Ювентус: Середа 20 лютого 2019

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