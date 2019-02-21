"Роналду виграв лише 3 Ліги чемпіонів, а не 5", – президент Атлетіко відповів на образливий жест португальця

Овертайм — 16:30 5
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"Він приховував свій діагноз". Унікальна кар'єра і трагічна смерть першого українця у чемпіонаті Туреччини
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Айнтрахт – Шахтар: анонс матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:30 7558
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Динамо – Олімпіакос: анонс матчу-відповіді 1/16 Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:00 6833
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Айнтрахт – Шахтар: передматчева прес-конференція Паулу ФонсекиЛіга Європи — 20 лют 1835
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Динамо U-19 розгромило Ювентус U-19 та вийшло в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФАЛіга чемпіонів — 20 лют 8483