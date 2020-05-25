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Роналду відзначився віртуозним "триочковим" на тренуванні – баскетбольні навички форварда Ювентуса

25 травня 23:53 58 Читать на русском
Роналду відзначився віртуозним "триочковим" на тренуванні – баскетбольні навички форварда Ювентуса
Луол Денг та Кріштіану Роналду / Фото Bleacher Report

Зірка Ювентуса Кріштіану Роналду довів, що є професіоналом не лише у футбольному ремеслі.

Кріштіану Роналду готується на повну до відновлення сезону Серії А, незважаючи, що поки немає остаточного рішення чи першість не буде завершена достроково.

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35-річний португалець на тренуванні виконав технічний фінт. Форвард з далекої дистанції зумів ногою відправити м'яч у баскетбольне кільце.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні чемпіонату Італії Роналду провів 22 матчі, в яких відзначився 21 голом та трьома асистами.

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Італія Відеоновини Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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