Роналду відзначився віртуозним "триочковим" на тренуванні – баскетбольні навички форварда Ювентуса

Зірка Ювентуса Кріштіану Роналду довів, що є професіоналом не лише у футбольному ремеслі.

Кріштіану Роналду готується на повну до відновлення сезону Серії А, незважаючи, що поки немає остаточного рішення чи першість не буде завершена достроково.

Ван Дейк закрутив м'яч за неймовірною траекторією на тренуванні – магічний гол

35-річний португалець на тренуванні виконав технічний фінт. Форвард з далекої дистанції зумів ногою відправити м'яч у баскетбольне кільце.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні чемпіонату Італії Роналду провів 22 матчі, в яких відзначився 21 голом та трьома асистами.

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