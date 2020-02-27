Роналду відверто оцінив шанси Ювентуса на прохід в 1/4 Ліги чемпіонів після поразки від Ліона

Португальський нападник Ювентуса Кріштіану Роналду поділився думками щодо поразки у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Ліона (0:1).

"Це не той результат, якого ми хотіли досягнути, але матчі в Лізі чемпіонів завжди важкі. Ми змушені будемо боротися наступні 90 хвилин у Турині і впевнені, що пройдемо далі у цьому змаганні", – написав Роналду на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, Ювентус у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на стадіоні Люм'єр поступився Ліону з рахунком 0:1. Єдиний гол у зустрічі забив Люка Тусар. Матч-відповідь пройде 17 березня у Турині о 22:00.

Роналду у поточному сезоні зіграв за свою команду у 35 поєдинках у всіх турнірах, в яких забив 25 голів та віддав 3 результативні передачі.

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